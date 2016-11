Elizabeth bij jubileumviering in Londen

LONDEN – De Britse koningin Elizabeth en haar echtgenoot prins Philip wonen donderdagmiddag een dienst in Westminster Abbey bij. Daar vieren ze het zestigjarig jubileum van de Duke of Edinburgh’s Award. Ook Elizabeths jongste zoon prins Edward en zijn vrouw Sophie zijn bij de plechtigheid.

De Duke of Edinburgh’s Award International Foundation zet zich wereldwijd met studieprogramma’s in voor de ontwikkeling van jongeren tussen de 14 en 24 jaar. Prins Philip, de hertog van Edinburgh, richtte de organisatie in 1956 op. Prins Edward, nu de beschermheer en voorzitter van de organisatie, zal tijdens de dienst spreken.

Onder de kerkbezoekers bevinden zich behalve de koninklijke gasten ook tientallen vrijwilligers van de stichting.

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!