Felipe en Letizia halen een visje op de markt

VALENCIA – Koning Felipe en koningin Letizia van Spanje waren donderdag in Valencia en daarbij mocht een bezoekje aan de Mercado Central niet ontbreken. De markt een van de grootste overdekte markten van Europa en bestaat honderd jaar. Het koningspaar heeft het ere-voorzitterschap aanvaard voor het eeuwfeest van de omvangrijke markt.

De Mercado Central is gevestigd in een gebouw met een bijzondere modernistische architectuur. De koepel is gemaakt van ijzer, kristal en keramiek en is zo’n dertig meter hoog. Koning Alfonso XIII bezocht de markt in 1928. Tegenwoordig is de Mercado Central een van de grootste toeristische trekpleisters in Valencia en een belangrijk economisch centrum voor de Spaanse stad.

Felipe en Letizia bezochten op de overdekte markt de groente- en fruitkramen, maar deden ook de viskraam aan en de kraam met hammen en andere vleeswaren. De koning en koningin spraken een aantal van de driehonderd ondernemers op de markt en ondertekenden tot slot het gastenboek.

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!