Koning Felipe reikt awards uit

VALENCIA – Koning Felipe van Spanje heeft in Valencia onderscheidingen uitgereikt aan diverse Spaanse wetenschappers. Tijdens de 28e editie van de jaarlijkse uitreiking van de Koning Jaime I Prijzen werden zes mensen onderscheiden voor hun wetenschappelijk onderzoek.

Samen met koningin Letizia reikte Felipe awards uit aan Francisco Martinez Mojica (fundamenteel onderzoek), Albert Marcet Torrens (economie), Elias Campo Guerri (medisch onderzoek), Miguel Bastos Araújo (milieubescherming), Hermenegildo García Gómez (nieuwe technologie) en Alberto Gutierrez Garrido (ondernemer).

De Koning Jaime I Prijzen zijn in 1989 ingesteld door de stichting voor wetenschappelijk onderzoek in Valencia, ter gelegenheid van het ere-voorzitterschap van koning Juan Carlos. Het doel van de stichting is het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling in Spanje.

