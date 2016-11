Oranjes met velen bij staatsbezoek uit België

AMSTERDAM – De koninklijke familie neemt volgende week met een ongebruikelijk grote afvaardiging deel aan het staatsbezoek aan Nederland van de Belgische koning Filip en koningin Mathilde. Dat blijkt uit het door de Rijksvoorlichtingsdienst vrijgegeven programma van het maandag op de Dam in Amsterdam beginnende staatsbezoek.

Naast de Nederlandse en het Belgische koningsparen zijn maandagavond in het Koninklijk Paleis in de hoofdstad ook prinses Beatrix, prinses Margriet, Pieter van Vollenhoven, prins Constantijn en prinses Laurentien aanwezig bij het staatsbanket. Ook bij de contraprestatie die koning Filip een dag later aanbiedt in het Muziektheater aan ’t IJ zijn de Oranjes met z’n zevenen van de partij.

Prins Constantijn en prinses Laurentien, die de afgelopen jaren in België woonden, hebben in 2006 voor het laatst deelgenomen aan een staatsbanket in eigen land. Dat was toen bij het staatsbezoek van de Jordaanse koning Abdullah. Constantijn was dat jaar ook in Brussel uitgenodigd voor het staatsdiner dat werd gegeven ter gelegenheid van het staatsbezoek van zijn moeder koningin Beatrix.

Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven waren tijdens de regering van koningin Beatrix regelmatig aanwezig bij onderdelen van staatsbezoeken.

