Prijs voor koningin Silvia

MÜNCHEN – Koningin Silvia van Zweden heeft donderdagavond in München een speciale prijs in ontvangst genomen. Ze kreeg de Beierse Stifterpreis. Die kreeg ze voor haar inzet voor ontheemde kinderen. De prijs bestaat uit een award en 25.000 euro.

Koningin Silvia heeft de prijs gekregen voor haar tomeloze inzet voor de World Childhood Foundation die ze in 1999 in het leven riep. De stichting zet zich in voor de rechten van kinderen en kwetsbare, hulpbehoevende en uitgebuite jongens en meisjes over de hele wereld.

Silvia heeft een drukke tijd achter de rug. Ze bezocht de afgelopen dagen maar liefst drie landen. Zondag was ze nog in Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten. Woensdag opende de samen met prinses Beatrix een Rembrandt-tentoonstelling in het museum van het Vaticaan.

