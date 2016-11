Prins Harry helpt babyschildpadden naar zee

De Britse prins Harry heeft zich woensdag (plaatselijke tijd) van zijn goede kant laten zien. Op het Caribische eiland Nevis hielp hij de plaatselijke bewoners met het uitzetten van babyschildpadden in de oceaan.

Harry was eigenlijk te laat om de meeste schildpadden hun weg naar de zee te zien graven, maar de Nevis Turtle Group had er vijf voor hem apart gehouden, meldt The Telegraph. De diertjes hadden het water niet gevonden en waren eerder op de dag uit de bosjes gehaald.

De prins moedigde zijn schildpadjes flink aan toen hij ze eenmaal richting de zee had gedirigeerd. Druk gebarend met zijn handen wees hij de dieren de juiste weg. “Hup, hup, hup! Die kant op”, zei Harry, die zichtbaar onder de indruk was. De prins werd later verder aan het werk gezet. Hij mocht meehelpen met het graven naar eieren die nog niet waren uitgekomen.

Harry is namens zijn oma, koningin Elizabeth, afgereisd naar de Caraïben om de 35 jaar onafhankelijkheid van de eilanden te vieren. Hij bezoekt in vijftien dagen tijd zeven landen. Daardoor mist hij donderdag wel de viering van Thanksgiving met de familie van zijn Amerikaanse vriendin Meghan Markle.

