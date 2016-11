Werkbezoek Willem-Alexander in Almere

ALMERE – Koning Willem-Alexander heeft donderdagochtend een verrassingsbezoek gebracht aan Almere. Op uitnodiging van burgemeester Franc Weerwind bezocht hij onder meer een scholengemeenschap en een buurtcentrum. Daar ging het onder meer over de manier waarop mensen met verschillende achtergronden met elkaar samenleven.

Op scholengemeenschap Echnaton, de eerste stop van het bezoek, ging de koning in gesprek met docenten en leerlingen over wat hen bezighoudt. Zo kwam het thema ‘altijd online zijn’ aan bod en vroeg Willem-Alexander de jongeren of zij zich thuis voelen in Almere. Ook liet de koning zich nog even zien in de keuken van het schoolrestaurant, waar leerlingen bezig waren met het voorbereiden van de lunch.

In buurtcentrum de Wijkhoek, in Stedenwijk-Noord ontmoette Willem-Alexander actieve buurtbewoners en vrijwilligers. Zij zetten zich dagelijks in om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren en om bewoners samen te brengen. De koning maakte tevens een wandeling in de buurt en sloeg daarbij de lokale kringloopwinkel niet over.

Willem-Alexander vervolgde zijn werkbezoek in Oosterwold, een nieuw woonconcept in Almere waarbij de bewoners hun buurt zelf inrichten. De koning ontmoette daar de eerste bewoners, die hem enthousiast vertelden over hun ervaringen. In de zogeheten buurtschuur in Nobelhorst eindigde Willem-Alexander. Daar sprak hij onder meer met de eerste bewoner van Almere.

