Beatrix bezoekt expositie Scheepvaartmuseum

AMSTERDAM – Prinses Beatrix heeft in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam de tentoonstelling Drijfveer – 100 jaar verzamelen bezocht. De prinses kreeg van conservator Sarah Bosmans uitleg bij diverse stukken uit de eigen collectie van het museum. De expositie toont diverse objecten uit de geschiedenis van het museum, zoals een brief van Michiel de Ruyter, schilderijen en een globe uit 1613.

De rondleiding volgde op het Museumsymposium, ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum. De prinses is beschermvrouwe van de vereniging. Het symposium ging in op de betekenis van maritieme collecties in het heden en de toekomst.

Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum werd in 1916 opgericht door een aantal vermogende Amsterdammers. Het doel was een breed publiek te laten kennismaken met de Nederlandse maritieme geschiedenis. Het Scheepvaartmuseum, dat uit dit initiatief voortvloeide, beheert tegenwoordig zo’n 40.000 objecten.

