Belgisch koningshuis tikkeltje goedkoper

BRUSSEL – Het koningshuis in België wordt een tikkeltje goedkoper. Het kost de belastingbetaler volgend jaar 35.666.000 euro. Dat is 367.000 of 1 procent minder dan dit jaar.

Uit de begroting blijkt dat de besparing vooral te danken is aan de daling van de kosten, zoals de bijdrage van het ministerie van Defensie. Dat betaalt de militairen die op het paleis werken en het legervliegtuig waarmee koning Filip koninklijke reizen maakt. De federale politie heeft volgend jaar 15,1 miljoen euro nodig om de koninklijke familie te beveiligen en hun gebouwen te bewaken. Dat is 500.000 euro minder dan dit jaar.

Zelf voelt koning Filip de besparingen niet in zijn portemonnee, schrijven Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg vrijdag. Integendeel, zijn huishoudboekje stijgt door de indexering juist met 200.000 euro naar 11.786.000 euro.

Koning Albert II mag een toelage van 924.000 euro verwachten, in plaats van 908.000 euro per jaar nu. Prinses Astrid krijgt 321.000 euro (5000 euro meer dan in 2016) en prins Laurent 308.000 euro (3000 euro meer).

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!