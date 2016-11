Eredoctoraat voor kroonprinses Mary

CHISINAU – De Deense kroonprinses Mary heeft in de Moldavische hoofdstad Chisinau een eredoctoraat ontvangen. Mary werd, samen met Zuzsanna Jakab van de Europese tak van de WHO, op de Medische Universiteit van Chisinau onderscheiden voor haar werk voor de wereldgezondheidsorganisatie.

Mary, die beschermvrouwe van de WHO is, zei volgens Billed Bladet dat de onderscheiding haar aan haar vader deed denken. John Donaldson is een professor aan meerdere universiteiten. Kroonprinses Mary is sinds 2005 actief voor de WHO. Sindsdien maakte ze al verschillende reizen voor de organisatie.

Mary besluit vrijdag haar driedaagse trip aan Moldavië. Naast haar bezoek aan de Medische Universiteit bezocht de geboren Australische onder meer een school en een vaccinatiecentrum. Ook was ze woensdag te gast bij een diner op het kasteel Mimi in Chisinau.

