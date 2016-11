Mary besluit bezoek met hand van baby

CHISINAU – De Deense kroonprinses Mary heeft haar driedaagse bezoek aan Moldavië besloten met een hartverwarmend bezoek aan een vaccinatiecentrum in hoofdstad Chisinau. Mary hield er minutenlang de hand van een baby vast terwijl ze met de moeder van de kleine Ecaterina praatte, meldt Billed Bladet.

Ook andere moeders in de kliniek konden een woordje wisselen met Mary. Ze vertelden de prinses dat het vaccinatieprogramma in Moldavië een groot succes is. Voor kinderen in het Oost-Europese land betekent het dat ze goed beschermd zijn tegen ziektes als de mazelen en polio.

Mary was de afgelopen drie dagen in Moldavië als beschermvrouwe van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Samen met de Europese WHO-baas Zsuzsanna Jakab deed ze verschillende gezondheidscentra aan in Chisinau. Op de Medische Universiteit kreeg ze, net als haar WHO-collega, een eredoctoraat.

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!