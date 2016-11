Scholieren onder de indruk van koningin Rania

SYDNEY – Basisscholieren van de Fort Street Public School in Millers Point, een buitenwijk van Sydney, zijn vrijdag op koninklijk bezoek getrakteerd. Na een week van voorbereidingen stonden de kinderen vrijdag oog-in-oog met de Jordaanse koningin Rania.

Rania bezocht de school met Kerryn Baird, de vrouw van premier Mike Baird van de staat New South Wales. De koningin nam uitgebreid de tijd om met de kinderen te praten en naar allerlei knutselwerkjes te kijken. In het kader van een schoolproject hadden de scholieren verschillende dingen gefabriceerd voor de koningin. Van een sleutelhanger met het koninklijke wapen van Jordanië tot tekeningen van het koninklijk paar. Een 11-jarige jongen had zelfs een robothondje meegenomen dat hij ‘Welkom koningin Rania’ liet ‘blaffen’.

De koningin is samen met haar man koning Abdullah op een driedaags staatsbezoek in Australië. Na vrijdag vliegt het paar door naar Nieuw-Zeeland.

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!