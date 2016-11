Vol programma tijdens Belgisch staatsbezoek

AMSTERDAM – Koningin Máxima en de Belgische koningin Mathilde zouden goed bevriend zijn, maar het staatsbezoek van koning Filip en Mathilde aan Nederland wordt komende week geen knus onderonsje. Op het volle programma staat een reeks ontmoetingen en bezoeken aan allerlei organisaties in het land, waarbij de hechte samenwerking tussen België en Nederland centraal staat.

Willem-Alexander en Máxima heten het koningspaar maandag welkom op de Dam in Amsterdam, waar in het Koninklijk Paleis een ontvangst plaatsvindt.

Nadat Filip een krans heeft gelegd bij het Nationaal Monument, ondertekenen de twee koningen een verdrag dat de grens bij Maastricht, Eijsden en de Belgische stad Wezet (Visé) aanpast. Daardoor vormt de Maas de grens en horen onlogische stukjes langs de rivier niet meer tot de gemeenten aan de overkant.

Symposia

De twee koningsparen zijn maandagmiddag nog aanwezig bij een cultureel programma in De Brakke Grond en verschillende symposia in Euronext, voordat ze aanschuiven bij een staatsbanket in het paleis op de Dam.

Filip bezoekt dinsdag ruimtevaartorganisatie ESA/ESTEC in Noordwijk en reist dan naar Den Haag. Daar heeft hij ontmoetingen met onder anderen de voorzitters van de beide Kamers en premier Mark Rutte. ’s Middags staan de economische betrekkingen tussen België en Nederland op het programma, terwijl de beide koninginnen intussen het Cobra Museum in Amstelveen bezoeken. Filip en Mathilde bieden ’s avonds in het Muziekgebouw aan ’t IJ een concert aan met het Nationaal Orkest van België en singer-songwriter Ozark Henry.

Eindhoven

Filip sluit het staatsbezoek af in Eindhoven met een bezichtiging van de High Tech Campus en een watersymposium, waarbij minister Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu) hem gezelschap houdt. Mathilde en Máxima gaan per trein naar het Centraal Station Utrecht om het opgeknapte complex en de omgeving te bekijken.

Schultz neemt woensdagmiddag bij een van de laatste bewoonde kastelen van Nederland, Kasteel Heeze, formeel afscheid van de Belgische koning en koningin.

