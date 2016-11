Koningin Elizabeth verliest nicht

BERKSHIRE – De Britse koningin Elizabeth is in rouw vanwege de dood van een van haar beste vriendinnen en nicht, Margaret Rhodes. Dat melden Britse media zondag.

Margaret overleed op 91-jarige leeftijd na een kort ziekbed. Zij en Elizabeth waren altijd erg hecht. De koningin bezocht haar altijd wanneer ze in Windsor was. Ook recent wipte ze nog langs in haar woning kort nadat ze ziek werd.

Het nieuws van Margarets dood zal hard aankomen bij de koningin, verwacht een bron binnen het koningshuis. “Ze groeiden samen op en hadden veel met elkaar gemeen”, aldus de bron tegen The Daily Express. “Het is een vreselijk verlies voor de koningin, haar familie en de gehele hofhouding. Ze was een buitengewone vrouw.”

MI6

Margaret was de jongste dochter van Mary Bowes-Lyon, de zus van de Britse koningin-moeder Elizabeth. Tijdens de Tweede Wereldoorlog woonde ze afwisselend op Buckingham Palace en Windsor Castle. Ze werkte destijds als secretaresse voor de Britse inlichtingendienst MI6. Tijdens het huwelijk van koningin Elizabeth met prins Philip was ze een van de bruidsmeisjes.

Vlak voor Elizabeths tachtigste verjaardag, tien jaar geleden, gaf Margaret een interview waarin ze zei dat haar nicht nooit afstand zal doen van de troon. In 2013 werd haar gevraagd of ze enthousiast was over de aanstaande geboorte van prins George. “Niet echt, iedereen krijgt tegenwoordig baby’s dus ik ben niet niet echt enthousiast”, zei Margaret destijds.

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!