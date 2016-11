Sofia bij herdenkingsmis op Mallorca

PALMA – De Spaanse koningin Sofia heeft zondag op het eiland Mallorca een mis bijgewoond ter gelegenheid van de afsluiting van het Ramón Llull-jaar. In de kathedraal van Palma werd nog eenmaal stilgestaan bij de zevenhonderdste sterfdag van de op Mallorca geboren schrijver, filosoof, dichter en theoloog.

In het afgelopen jaar werd Llull op Mallorca en op andere plaatsen in Spanje uitgebreid herdacht met diverse activiteiten. Hij wordt beschouwd als een van de eerste belangrijke schrijvers in het Catalaans.

Sofia, de moeder van koning Felipe, was zaterdag al naar een tentoonstelling over het leven van Llull gegaan in het bisschoppelijk museum in Palma. Daar werd ze ontvangen door de Mallorcaanse bisschop Sebastia Taltavull. De koningin werd vergezeld door de president van het eilandbestuur Francina Armengol i Socías.

