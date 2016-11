Alle Belgische gemeenschappen komen aan bod

AMSTERDAM – Alle Belgische taalgemeenschappen spelen een rol bij het maandag begonnen staatsbezoek van koning Filip en koningin Mathilde aan Nederland. In het kielzog van het koningspaar zijn maar liefst vier ministers-presidenten meegekomen, de voormannen van Vlaanderen, Wallonië, Brussel en de Duitse gemeenschap.

In het Vlaamse cultuurhuis De Brakke Grond krijgen alle deelgroepen maandagmiddag aandacht met een fototentoonstelling en een theatervoorstelling die door beide koningsparen worden bekeken.

De expositie ‘Oog op de Euroregio Maas-Rijn’ is ingericht in de foyer en wordt ondersteund door de Duitstalige gemeenschap. De voorstelling ‘La Maison Vague’ is Vlaams-Franstalig en wordt gespeeld door Corridor uit Luik en LOD Muziektheater uit Gent. De Vlaamse minister-president Geert Bourgeois houdt een toespraak.

Aan het einde van de middag splitsen de koningsparen zich op. Beide koningen gaan in Euronext naar een conferentie over innovatief ondernemerschap en finance, terwijl de koninginnen Mathilde en Máxima in Theater Amsterdam een deel van een symposium bijwonen over de aanpak en samenwerking bij verstedelijking. Daar voert onder meer Rudi Vervoort, de minister-president van het Brussels gewest, het woord.

