Bedrijven Nederland en België werken samen

AMSTERDAM – Bedrijven uit Nederland en België hebben achttien nieuwe samenwerkingsovereenkomsten gesloten. De Belgische bedrijven maken deel uit van de delegatie van de Belgische koning Filip en koningin Mathilde, die Nederland deze week bezoeken.

Onder meer bedrijven uit de bouw, technologie-instellingen en universiteiten ondertekenden de contracten maandag in Amsterdam, in het bijzijn van minister Liliane Ploumen (Buitenlandse Handel). Zo slaan een Nederlands en Belgisch bedrijf bijvoorbeeld de handen ineen om de Nijkerkerbrug in Gelderland te renoveren. “Nederland en België hebben nauwe economische banden”, aldus de minister. “Deze contracten dragen bij aan meer innovatie, meer economische groei en meer banen. Een mooi resultaat dus.”

Nederland en België willen ook op diplomatiek vlak meer samenwerken. De twee landen gaan een ambassadegebouw delen in de Congolese hoofdstad Kinshasa, iets wat al gebeurt in Kameroen en Albanië.

Het staatsbezoek van de Belgische vorst en vorstin begon maandag en duurt nog tot woensdag.

