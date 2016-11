Belgisch koningspaar drie dagen in Nederland

AMSTERDAM – De Belgische koning Filip en koningin Mathilde beginnen maandag aan een driedaags staatsbezoek aan Nederland op uitnodiging van koning Willem-Alexander. Op het programma staan bezoeken aan organisaties, verspreid over het land, waarbij de hechte band tussen de twee landen centraal staat.

Willem-Alexander en Máxima heten het koningspaar maandag welkom op de Dam in Amsterdam, waar in het Koninklijk Paleis een ontvangst plaatsvindt. Koning Filip zal een krans leggen bij het Nationaal Monument. De twee koningsparen zijn maandagmiddag bij een cultureel programma in De Brakke Grond en symposia in Euronext, voordat ze aanschuiven bij een staatsbanket in het paleis op de Dam.

Dinsdag ontmoet koning Filip in Den Haag premier Mark Rutte en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer. Woensdag wordt het staatsbezoek afgesloten met een bezichtiging van de High Tech Campus in Eindhoven en een bezoek aan Kasteel Heeze, een van de laatste bewoonde kastelen van Nederland.

