Koning Filip heeft warme woorden voor Beatrix

AMSTERDAM – De Belgische koning Filip had maandagavond in zijn tafelrede bij het staatsbanket dat koning Willem-Alexander aanbood in het Koninklijk Paleis in Amsterdam bijzonder warme woorden voor prinses Beatrix.

“U weet hoe dankbaar wij u zijn, niet alleen voor de vriendschap met mijn oom, koning Boudewijn, en met mijn vader. Ook voor de steun die u ons de voorbije jaren hebt geboden”, aldus de Belgische koning, die Beatrix ook heel nadrukkelijk betrok in zijn toost. “Vriendschap is er al langer tussen onze families, mede dankzij u, prinses Beatrix”, zei Filip.

Beide koningen verwezen in hun toespraken naar de nauwe persoonlijke banden. “We hebben over de jaren een sterke band opgebouwd en we weten dat we op elkaar kunnen rekenen”, zei koning Filip. “Onze paden kruisen elkaar gelukkig vaak. Vorige maand nog ondersteunden we samen de Nederlandstalige literatuur op de Frankfurter Buchmesse”, memoreerde koning Willem-Alexander.

De Burgerzaal in het paleis oogde maandagavond sprookjesachtig. Servies en bestek schitterden, de enorme tafelversieringen weerkaatsten de orchideeën die het geheel een bijzonder kleur gaven. “Voor goede vrienden haal je alles uit de kast”, zei een ingewijde bij binnenkomst van de genodigden uit de wereld van onder meer bestuur, politiek, cultuur en bedrijfsleven.

