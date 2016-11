Koning: Nederland boft met buur als België

AMSTERDAM – Koning Willem-Alexander heeft maandagavond in zijn toespraak bij het staatsbanket ter ere van het staatsbezoek van het Belgische koningspaar hoog opgegeven van de bijzondere banden met België. “Nederland boft met een buur als België!”, zei hij tot koning Filip en koningin Mathilde. “Dat gastvrije land waarin heel Europa samenkomt en noord en zuid elkaar de hand reiken. Onnavolgbaar in zijn vindingrijkheid, onovertroffen in zijn levenskunst.”

Willem-Alexander sprak over de gedeelde geschiedenis en besteedde in de Burgerzaal van het Koninklijk Paleis in Amsterdam extra aandacht aan Wallonië. Dat was voor velen in Nederland ‘toch wat verder weg’. “Niet iedereen kent de voortrekkersrol die het Waalse gewest speelde in de Europese geschiedenis. Toen Nederland nog een land was van trekschuiten, weiden en windmolens, liep Wallonië fier voorop in mijnbouw en moderne techniek”, aldus de koning, die het Franstalige deel van België prees om de na moeilijke decennia herwonnen ‘vitalité’.

De koning greep ook terug op het eerder maandag gesloten grensverdrag met België, waarbij beide landen schiereilanden in de Maas uitruilden. “En dat alles in goede vrede. Zonder tiendaagse veldtocht. Een prachtig voorbeeld van hoe landen samen met respect voor elkaar problemen oplossen.”

Compromis

De Belgische koning Filip gaf evenals Willem-Alexander tal van voorbeelden van de samenwerking en enorme verwevenheid van België en Nederland. “We leren voortdurend van elkaar. Onze kwaliteiten vullen elkaar aan: de meer Nederlandse rechtlijnigheid en de zin voor strategische aanpak en de Belgische aanleg voor bemiddeling en compromis”, zei Filip.

Het staatsbanket vormde de afsluiting van de eerste dag van het Belgische staatsbezoek, dat zich maandag geheel in Amsterdam afspeelde. Dinsdag doet koning Filip een rondje Den Haag, met onder andere een bezoek aan het parlement en onderhoud met minister-president Mark Rutte.

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!