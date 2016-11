Koninginnen leren over samenwerking steden

AMSTERDAM – Koningin Máxima heeft maandagmiddag samen met koningin Mathilde een kort bezoek gebracht aan een symposium over betere samenwerking tussen Belgische en Nederlandse steden. De bijeenkomst werd georganiseerd in het kader van het Belgische staatsbezoek aan Nederland.

De beide koninginnen luisterden in Theater Amsterdam in stadsontwikkelingsgebied de Houthavens naar de conclusies van het discussies tussen leiders uit publieke en particuliere sector uit beide landen. Samenwerken is essentieel, zo was de algemene opinie, om op die manier ook op wereldniveau de concurrentie aan te kunnen.

De Belgische staatssecretaris voor buitenlandse handel, Pieter De Crem, benaderde dat laatste in een korte toelichting en sprak ook de wens uit de infrastructuur tussen beide landen te verbeteren. Op buitenlands gebied werken België en Nederland al vaak samen, zoals met het delen van ambassades of het elkaar vertegenwoordigen waar dat nodig en praktisch is. Ook Luxemburg maakt deel uit van die samenwerking.

Uitdagingen

Rudi Vervoort, de minister-president van het Brussels gewest, wees op de uitdagingen waar steden voor staan, zoals de aanpak van vervuiling en klimaatverandering en al maar verder gaande groei. De steden in Nederland en België kunnen die uitdagingen beter het hoofd bieden als ze samenwerken op gebieden als technologie en innovatie en sociale integratie.

Terwijl de vorstinnen het slot van het symposium bijwoonden, waren de koningen Willem-Alexander en Filip in Euronext bij het slot van een Belgisch-Nederlandse conferentie over innovatief ondernemerschap en finance.

Staatsbanket

De eerste dag van het Belgische staatsbezoek wordt maandagavond afgesloten met een staatsbanket in het Koninklijk Paleis in Amsterdam. Daarbij worden ook prinses Beatrix, prinses Margriet, Pieter van Vollenhoven, prins Constantijn en prinses Laurentien verwacht.

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!