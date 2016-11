Nederland en België doen aan ‘ruilverkaveling’

AMSTERDAM (ANP) – Nederland en België hebben maandag een grensverdrag gesloten waardoor een deel van wat voorheen België was nu onder Nederland valt en omgekeerd. De ondertekening is onderdeel van het staatsbezoek van koning Filip en koningin Mathilde aan ons land.

Reden voor de aanpassing van de grenzen was de onduidelijke situatie in het gebied rond de Maas tussen Eijsden-Margraten (provincie Limburg) en het Belgische Wezet. Dat leidde tot problemen op het gebied van handhaving van de openbare orde. In juni werd al een zogeheten memorandum over de grenscorrectie getekend.

Het verdrag werd in het Koninklijk Paleis op de Dam in Amsterdam ondertekend door minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken en zijn Belgische ambtgenoot Didier Reynders. Dit gebeurde in het bijzijn van koning Willem-Alexander, koningin Máxima, koning Filip en koningin Mathilde. Daarmee werd letterlijk inhoud gegeven aan het thema van het driedaagse staatsbezoek: ‘grensoverschrijdende samenwerking’.

Uniek

Reynders noemde het ,,misschien wel uniek” dat een grenscorrectie tussen twee landen zonder conflicten en oorlog tot stand kan komen. ,,Misschien is dat wel alleen mogelijk tussen Nederland en België.”

Koenders en Reynders praten maandag ook over verdere samenwerking op het gebied van veiligheid. Tijdens een persconferentie benadrukten beide ministers het belang hiervan bij onder meer terrorismebestrijding. ,,Ons buurland is op een zeer wrede manier getroffen door terreur. Wij voelen ons als Nederland zeer betrokken”, zei Koenders. ,,Alleen door samenwerking kunnen we terrorisme het hoofd bieden.”

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!