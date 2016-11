Paleis ook een beetje van koning Filip

AMSTERDAM – Het Koninklijk Paleis in Amsterdam is ook een beetje van koning Filip en koningin Mathilde. Dat zei koning Willem-Alexander maandagavond in zijn toespraak bij het staatsbanket dat hij het bezoekende Belgische koningspaar daar aanbood.

Het paleis is, aldus Willem-Alexander, het trotse symbool van de Nederlandse Gouden Eeuw. Maar die Gouden Eeuw had niet tot stand kunnen komen zonder inbreng uit de zuidelijke Nederlanden. “Wie de geschiedenis een beetje kent, weet waarop die Gouden Eeuw is gefundeerd”, zei de koning.

“Op de kennis, het kapitaal en de culturele inbreng van tienduizenden immigranten uit de zuidelijke Nederlanden die hier ruim vier eeuwen geleden naartoe kwamen. In de zeventiende eeuw was één op de drie Amsterdammers afkomstig uit wat nu België is. Dit is dus ook een beetje uw paleis”, aldus Willem-Alexander.

Het paleis overigens werd in de zeventiende eeuw gebouwd als stadhuis van Amsterdam. Pas twee eeuwen later maakte de door Frankrijk op de troon gezette koning Lodewijk Napoleon er zijn paleis van.

