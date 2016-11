Zoontje voor prins Félix en prinses Claire

GENÈVE – Prinses Claire van Luxemburg heeft maandagmorgen om 3.59 uur het leven geschonken aan een zoon. Prins Félix was tijdens de bevalling aan de zijde van zijn vrouw. Claire. Dat heeft het Luxemburgse hof namens de zeer verheugde grootouders groothertog Henri en groothertogin Maria Teresa laten weten.

Het prinsje is geboren in de kliniek Beaulieu in Genève en moeder en kind verkeren in uitstekende gezondheid aldus de persmededeling uit Luxemburg. De nog naamloze boreling is het tweede kind van prinses Claire en prins Félix.

Het prinselijk paar heeft al een tweejarig dochtertje, prinses Amalia.

