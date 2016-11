Charles en Camilla bij koorrepetities

CAMBRIDGE – Prins Charles en zijn echtgenote Camilla hebben dinsdag een bezoek gebracht aan de Universiteit van Cambridge. Daar namen ze niet alleen een kijkje in het Fitzwilliam Museum maar kreeg het paar ook een voorproefje op de befaamde kerstviering die jaarlijks vanuit de King’s College Chapel wordt uitgezonden.

Charles en Camilla woonden in de kapel een van de repetities van het King’s College Choir bij. Het hof plaatste daarbij ook een klein voorproefje op Instagram. Jaarlijks luisteren miljoenen mensen vanuit hun woonkamer naar de zogeheten Nine Lessons and Carols service.

Het koor bestaat al sinds de oprichting van Cambridge in 1441 en komt dagelijks in actie.

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!