Filip geeft gasten Spa en speculoos mee

AMSTERDAM – Koning Filip stuurde de genodigden bij het galaconcert dat hij dinsdagavond aanbood in het Muziektheater aan ’t IJ niet met lege handen naar huis. Alle gasten kregen na afloop een ‘goodie bag’ mee, met onder meer een pakje speculoos van de firma Vermeiren met daarop Sinterklaas en een duidelijke Zwarte Piet.

Verder bevatte het presentje ‘plat water’ van een bekend Belgisch merk, peperkoek, natuurboterwafels en een cd van Ozark Henry, de man die ook optrad in het concert.

De pakketjes met rijkswapen en de vermelding ‘Kingdom of Belgium’ zullen de afgelopen dagen in het Koninklijk Paleis op de Amsterdamse Dam niet persoonlijk zijn ingepakt door het koningspaar, maar zijn gevuld door medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken of van Buitenlandse handel.

Brabant

Koning Filip had zijn gasten in het Muziektheater overigens wel opgedeeld. Het grootste deel was na afloop van het galaconcert welkom op een receptie, een selectere groep waartoe onder andere de leden van de koninklijke familie en ministers behoorden, kreeg in het Atrium een diner aangeboden.

Het driedaagse staatsbezoek wordt woensdag afgesloten in Brabant, waar koning Filip naar eigen zeggen ‘de slimste vierkante kilometer’ van Europa bezoekt, de High Tech campus in Eindhoven. Koningin Mathilde voegt zich daar wat later bij haar man.

Zij gaat eerst met koningin Máxima een kijkje nemen in het vernieuwde Utrecht Centraal, dat met Belgische inbreng tot stand is gekomen. Beide koninginnen reizen met de koninklijke treinwagon van Amsterdam Centraal naar Utrecht.

