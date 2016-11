Koning Abdullah mag Oscar vasthouden

WELLINGTON – Koning Abdullah II heeft dinsdag een spoedcursus filmmaken achter de rug. De Jordaanse vorst bezocht in Wellington het filmbedrijf Weta Workshops dat gespecialiseerd is in visuele effecten voor films en televisieseries.

Abdullah sprak uitgebreid met oprichter en directeur Richard Taylor, die met zijn bedrijf onder meer verantwoordelijk was voor de effecten in de The Lord of the Rings en Hobbit-trilogieën. Een kijkje in zijn prijzenkast mocht niet uitblijven, en al snel drukte Taylor een van zijn gewonnen Oscars in Abdullahs handen.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima bezochten eerder deze maand tijdens hun staatsbezoek in Nieuw-Zeeland een zusterbedrijf van Weta Workshops, Park Road Post Production. Ook zij mochten toen even een Oscar vasthouden.

Net als het koningspaar begin deze maand is Abdullah met zijn vrouw koningin Rania op staatsbezoek. Woensdag is hun reis ten einde.

