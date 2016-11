Video: Filip bezoekt ruimtevaartorganisatie

Koning Filip van België heeft dinsdagochtend een bezoek gebracht aan ruimtevaartorganisatie ESA/ESTEC in Noordwijk. Het bezoek aan het European Space Agency (ESA) was het eerste programmapunt van de tweede dag van het Belgische staatsbezoek aan Nederland.

Filip kreeg in de grootse ESA-vestiging een rondleiding in het technische hart: het European Space Research and Technology Centre (ESTEC). Het ruimtevaartlaboratorium ontwikkelt technologieën die nodig zijn om Europese ruimtemissies in de toekomst te kunnen uitvoeren. Meer dan 2000 specialisten werken bij Estec aan tientallen ruimtevaartprojecten. Dit betreft satellieten op het gebied van astronomie, telecommunicatie, het navigatienetwerk Galileo, de bemande ruimtevaart, milieu en klimaat.

Na Noordwijk zet Filip zijn programma dinsdagmiddag voort in Den Haag. Daar heeft hij ontmoetingen met onder anderen de voorzitters van de beide Kamers en premier Mark Rutte. ’s Middags staan de economische betrekkingen tussen België en Nederland op het programma.

Filip en Mathilde bieden dinsdagavond in het Muziekgebouw aan ’t IJ een concert aan met het Nationaal Orkest van België en singer-songwriter Ozark Henry.

Video: Koning Filip bezoekt ruimtevaartorganisatie

