Koninginnen verrassen fans tijdens werkbezoek

DEN HAAG – De verrassing was groot in Den Haag en Amsterdam dinsdag toen niet minister Lodewijk Asscher op werkbezoek bleek te komen – zoals vooraf was verteld – bij twee door het Oranjefonds gesteunde projecten, maar de koninginnen Mathilde en Máxima. Tijd om nerveus te worden over het koninklijk bezoek was er bij Vitalis en het project Kamers met Kansen dan ook niet.

Het is een trucje dat het Nederlandse hof vaker met succes toepast. Vooraf niet zeggen dat koning of koningin op visite komt, zodat de voorbereidingen voor het oog low key blijven en deelnemers aan een project en de gesprekspartners niet dichtklappen van de zenuwen over het hoge bezoek. Dat levert doorgaans betere discussies op en dinsdag was geen uitzondering.

Koningin Máxima wilde haar Belgische collega laten zien hoe via het Oranjefonds jongeren worden geholpen die problemen hebben. In Amsterdam waren dat schoolverlaters in de leeftijdsgroep 18-26 jaar, in Den Haag werden jongere kinderen gekoppeld aan een maatje dat met hen activiteiten onderneemt waaraan ouders en verzorgers om uiteenlopende redenen niet toekomen.

Aanstekelijk enthousiasme

Het enthousiasme van Máxima over de projecten was aanstekelijk. Herhaaldelijk sprak ze over ‘we’ wanneer ze het had over het Oranjefonds. Koningin Mathilde was benieuwd naar de menselijke kant van de projecten. Zo wilde ze weten hoe de maatjes zich emotioneel weer loskoppelen van de kinderen die ze een jaar lang elke week opzoeken, en vroeg ze hoe de ouders van die kinderen aankijken tegen de maatjes die hun kind op sleeptouw nemen. ,,Hoe doet u dat, afstand nemen van een kind”, vroeg ze bij Vitalis in Den Haag.

De koninginnen werkten in geolied tandem en wisten de jongeren en kinderen die ze spraken met grapjes en vragen op hun gemak te stellen waardoor er ook een open gesprek ontstond. ,,We doen net of de camera’s er niet zijn”, zei Máxima tegen maatjes en kinderen bij aanvang, terwijl de media even opnamen konden maken. Gelach, en de onwennigheid over al het geklik en geflits was meteen verdwenen.

