Máxima en Mathilde bezoeken schoolverlaters

AMSTERDAM – De Nederlandse koningin Máxima en de Belgische koningin Mathilde hebben dinsdagochtend een werkbezoek gebracht aan Kamers met Kansen in Nieuw-West in Amsterdam. De welzijnsorganisatie bereidt jongeren die voortijdig hun school hebben verlaten voor op een zelfstandig bestaan door hen een baan te bieden of alsnog een diploma te laten halen.

Het project biedt jeugd ook een veilige woonplek en individuele coaching. Na circa anderhalf jaar is de jongere er aan toe om geheel zelfstandig te gaan wonen. In Amsterdam wordt samengewerkt met Albert Heijn, die jongeren intern opleidt en ook huiswerkklassen in de bedrijfskantines van de winkels organiseert.

In de Kamers met Kansen in Amsterdam Nieuw-West verblijven 32 jongeren. Koningin Máxima en Koningin Mathilde spraken met hen over hun ervaringen met het begeleid wonen, leren en werken. Tot slot bezochten zij een van hen in zijn woning.

Mathilde is momenteel in Nederland voor een staatsbezoek. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds, dat Kamers met Kansen begeleidt.

