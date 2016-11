Prins Laurent weer onder vuur

BRUSSEL – Prins Laurent ligt weer eens onder vuur in België. De jongere broer van koning Filip had voor zijn onderhoud met de premier van Sri Lanka vorige maand geen toestemming gevraagd aan de minister van Buitenlandse Zaken, meldt persbureau Belga.

Leden van de koninklijke familie moeten zich sinds november 2013 aan bepaalde gedragsregels houden. Daaronder valt dat ze voor contact met buitenlandse autoriteiten toestemming moeten vragen. België legde dat juist vast na een eerder incident met Laurent toen hij in 2011 naar Congo reisde terwijl hem dat was afgeraden. Verschillende parlementsleden willen nu dat premier Charles Michels een deel van Laurents dotatie inhoudt.

Laurent ontmoette de premier van Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, vorige maand in Brussel. Hij maakte dat destijds zelf bekend via Twitter. De premier van Sri Lanka was voor een vijfdaags bezoek in Brussel, waar hij een hele reeks gesprekken afwikkelde met vertegenwoordigers van de Europese Unie.

