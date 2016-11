Rutte ziet meer in samenwerking met België

DEN HAAG – Minister-president Mark Rutte heeft dinsdagmiddag de Belgische koning Filip ontvangen voor een kort onderhoud in het ministerie van Algemene Zaken aan het Binnenhof. Aansluitend bood de premier een lunch aan in de Ridderzaal. Daarbij waren ook koningin Mathilde, het Nederlandse koningspaar en prins Constantijn aanwezig.

Rutte brak met de lunch met een lange traditie waarbij invitaties doorgaans werden verstuurd aan oud-politici en bestuurlijk Den Haag. Daar was volgens de premier niets mis mee, maar hij wilde het dit keer ter gelegenheid van het Belgische staatsbezoek ‘eens anders doen’.

De traditionele lunch was een netwerk- en themalunch geworden, waarbij startende ondernemers en ‘iconen’ uit beide landen aanzaten. Tafels waren gerangschikt naar werkgebied van de genodigden zoals duurzaamheid, smart city’s, en start-ups. “Innovatie en samenwerking is het thema”, aldus Rutte.

Versterken

De rest van de wereld ziet Nederland en België al als één regio, samenwerken kan de regio en kracht van beide landen versterken was de boodschap van de premier. Wallonië mocht daarbij niet worden vergeten, aldus de premier.

Koning Filip sloot zich aan bij die gedachte. “Met onze relatief kleine thuismarkten en hoge productiviteit hebben we nood aan een ruimer Benelux-kader, een goed functionerende Europese interne markt en een evenwichtige globale ordening van de wereldhandel. Vanuit onze geografische ligging zijn we geroepen elkaar te versterken op het vlak van duurzame en efficiënt verbonden infrastructuur, transport en energie”, zei de koning in zijn toespraak.

Filip bezocht eerder dinsdag ruimtevaartorganisatie ESA/ESTEC in Noordwijk en werd daarna aan het Binnenhof ontvangen door de voorzitters van Eerste-en Tweede Kamer. Koningin Mathilde ging op stap met koningin Máxima en bezocht in Amsterdam en Den Haag projecten die worden ondersteund door het Oranjefonds.

