Filip en Mathilde sluiten staatsbezoek af

HEEZE – Koning Filip en koningin Mathilde hebben woensdagavond hun driedaagse staatsbezoek aan Nederland afgesloten in Kasteel Heeze. In het kasteel, niet ver van de Belgische grens, werd tijdens een ceremonie afscheid genomen van het Belgische koningspaar.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima waren daar niet meer bij. Zij namen al eerder afscheid van Filip en Mathilde. Bij de plechtigheid waren wel de burgemeester van Heeze-Leende Paul Verhoeven en de eigenaar van het kasteel, baron Tuyll van Serooskerken. Namens de regering zwaaide minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen het koningspaar uit.

Na de korte ceremonie vertrokken koning Filip en koningin Mathilde per auto terug naar hun woonpaleis in Brussel. De twee hebben een drukke dag achter de rug. In hun laatste uurtjes in Nederland ging ze apart van elkaar op pad. Zo ging Mathilde met Máxima per trein naar Utrecht Centraal en bezocht Filip de High Tech Campus in Eindhoven.

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!