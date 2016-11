Haakon en Mette-Marit naar VN in New York

OSLO – Kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen gaan volgende week naar New York. Het Noors kroonprinselijk paar woont in New York de vijftigste verjaardag bij van het Ontwikkelingsprogramma UNDP van de Verenigde Naties. Dit kondigde het Noorse hof woensdag aan.

Haakon is goodwill ambassadeur van UNDP. In die hoedanigheid houdt hij op maandag 5 december ook een toespraak op de jubileumviering. De Noorse kroonprins doet dit ambassadeurswerk sinds 2003 en brengt jaarlijks een bezoek aan één van de landen waar UNDP actief is.

Haakon en Mette-Marit blijven tot en met woensdag in New York. Haakon is dinsdag aanwezig bij de bekendmaking van de Human Development Index, een ranglijst van landen op basis van onder meer armoede, analfabetisme, onderwijs en levensverwachting.

