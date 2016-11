Harry ‘starstruck’ na ontmoeting met Rihanna

BRIDGETOWN – Prins Harry stond woensdag tijdens zijn bezoek aan het Caribische eiland Barbados oog in oog met superster Rihanna. De twee ontmoetten elkaar tijdens een feestje ter gelegenheid van de vijftigjarige onafhankelijkheid van het eiland, de geboorteplaats van de zangeres.

Kensington Palace deelde een foto van de ontmoeting via sociale media. Volgens Britse media was de prins onder de indruk van Rihanna en zelfs een klein beetje ‘starstruck’. Harry wist pas twintig minuten van tevoren dat hij haar al voor het concert zou ontmoeten dat later woensdag plaatsvindt. “We dachten dat hij haar wel zou willen zien voordat het optreden begint”, zei iemand van de hofhouding tegen de Mirror. “Hij ontdekte het pas net dat zij er al zou zijn.”

De festiviteiten vinden plaats in Bridgetown, de hoofdstad van Barbados, voor naar verwachting twintigduizend man.

