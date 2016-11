High Tech Campus bezorgt Filip geen stress

EINDHOVEN – Koning Filip van België heeft woensdag een bezoek gebracht aan de High Tech Campus in Eindhoven. Hij was aanwezig bij verschillende demonstraties en deed ook een test met een stressmeter.

Op de High Tech Campus, die zichzelf omschrijft als de slimste vierkante kilometer van Europa, bevinden zich verschillende ondernemingen die zich bezighouden met de ontwikkeling van hoogtechnologische toepassingen.De Belgische vorst sprak eerst met enkele jonge starters, die ook demonstraties gaven. Zo kon hij zien hoe een 3D-printer een Belgische euromunt afdrukte met Belgische chocolade.

Daarna ging Filip met een elektrische bus naar een andere onderneming: het Holst Centre. Dat medische hightech-bedrijf is een joint-venture tussen het Belgische Imec en het Nederlandse TNO. Ook daar was de vorst aanwezig bij enkele demonstraties. De meest opmerkelijke voorstelling was die van een stressmeter, in de vorm van een armband. De zichtbaar ontspannen vorst gaf zich spontaan op als vrijwilliger voor een test met het apparaat. Hij toonde zo aan opmerkelijk weinig last te hebben van stress, in tegenstelling tot de jonge vrouw die de demonstratie bij de koning uitvoerde.

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!