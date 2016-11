Mathilde en Filip vaak apart op pad

EINDHOVEN – Het Belgische koningspaar is woensdag aan het einde van de ochtend bij het Holst Centre Internet of Health in Eindhoven weer even samen gekomen. Na een gezamenlijke rondgang splitste het paar zich weer voor de lunch.

Koning Filip ging eten met Nederlandse en Belgische ondernemers actief in onderzoek en ontwikkeling en koningin Mathilde at met deelnemers aan het forum Smart Digital Innovation.

Ook de rest van de middag werken koning en koningin gescheiden programma’s af. Mathilde gaat in Veghel langs bij de Sligro Foodgroup en Filip woont met minister Melanie Schultz van Haegen een watersymposium bij. Pas op Kasteel Heeze komt het paar aan het einde van de middag weer bij elkaar voor de afscheidsceremonie aan het einde van het driedaagse staatsbezoek.

Het Belgische koningspaar verdeelt bij staatsbezoeken vaker de taken. Terwijl koning Filip woensdagmorgen in Eindhoven de high tech campus bezocht, ging koningin Mathilde met koningin Máxima een kijkje nemen in station Utrecht Centraal. Ook dinsdag hadden beiden afwijkende agenda’s.

Het Nederlandse koningspaar trekt bij staatsbezoeken doorgaans gezamenlijk op. Een apart programma voor koningin Máxima is er bij de voorbije negen staatsbezoeken slechts een enkele keer geweest – en dat onderdeel, in China, liep door de ziekte van de koningin ook nog anders dan gepland. Ze werd vervangen door minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken.

