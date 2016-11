Máxima en Mathilde met de trein naar Utrecht

AMSTERDAM – Koningin Máxima en de Belgische koningin Mathilde zijn woensdagmorgen met de koninklijke trein vanaf Amsterdam Centraal vertrokken naar Utrecht Centraal.

Daar krijgen de twee vorstinnen later op de ochtend tekst en uitleg over de vernieuwing van het spoorknooppunt van Nederland. Het nieuwe station is gebouwd door Besix Nederland, een filiaal van de Belgische bouwgroep Besix.

De koninginnen bezoeken in Utrecht Centraal ook de voor stations in Nederland zo kenmerkende fietsenstalling. De stalling van het station is de grootste ter wereld.

Aan het einde van het uitstapje naar Utrecht neemt koningin Máxima afscheid van haar Belgische gast, die daarna doorreist naar de High Tech-campus in Eindhoven, waar woensdag ook koning Filip op bezoek is.

