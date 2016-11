Politie met spoed naar Haga Slott

STOCKHOLM – De Zweedse politie is woensdagmiddag met spoed naar Haga Slott in Stockholm geracet. In het paleis waar het gezin van kroonprinses Victoria en haar man Daniel wonen, was het alarm afgegaan. Dat bevestigt de politie tegenover de Zweedse krant Aftonbladet.

Rond 15.00 uur ging het alarm af, waarna er twee politieauto’s naar het paleis werden gestuurd. Daar bleek echter dat er niets aan de hand was. Voor de zekerheid hebben agenten wel een check gedaan. De politie wilde verder geen commentaar geven.

