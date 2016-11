Prins William zet trein in beweging

DERBY – De Britse prins William heeft woensdagochtend even gesnoept van een leven als machinist. De hertog van Cambridge kreeg tijdens zijn bezoek aan Derby de kans een trein te besturen en greep die volgens Britse media met beide handen aan.

In Derby bezocht William het depot waar gewerkt wordt aan spiksplinternieuwe treinen die gaan rijden op de nieuwe Elizabeth Line, vernoemd naar koningin Elizabeth. De prins mocht na een korte introductie van Chris Brittan, een van de testmachinisten, zelf plaatsnemen achter de knoppen. Voorzichtig zette hij het voertuig in beweging waarna een grote glimlach op Williams gezicht verscheen.

De prins deed het volgens Brittan prima. “Hij reed rustig en gecontroleerd. We gingen tot ongeveer 50 kilometer per uur. Hij deed het allemaal zelf”, zei hij tegen The Telegraph. De prins zei Brittan bovendien dat het best makkelijk was om een trein te besturen en dat zijn zoon prins George het geweldig had gevonden om zijn vader zo te zien.

