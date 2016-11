Saudische prins: tijd dat vrouwen gaan rijden

RIYAD – ,,Het is hoog tijd dat Saudische vrouwen beginnen met autorijden en het is hoog tijd dat we het boek sluiten over deze kwestie.” Het zijn niet de eerste woorden van een petitie van een mensenrechtenorganisatie, maar van een open brief die de Saudische prins Alwaleed bin-Talal bin-Abdulaziz al-Saud via Twitter heeft verspreid. Wat hem betreft moeten vrouwen in het streng-islamitische koninkrijk snel de vrijheid krijgen om een auto te besturen.

Hoewel de wet vrouwen niet expliciet verbiedt om auto te rijden, is het voor hen toch onmogelijk om legaal achter het stuur plaats te nemen. Ze kunnen simpelweg geen rijbewijs krijgen.

Alwaleed noemt dat een inbreuk op hun rechten. Hij wijst erop dat de maatschappij ook op andere punten ingrijpend is veranderd, zonder zijn islamitische tradities los te laten. Zo zijn steeds meer Saudische vrouwen gaan werken, terwijl dat vroeger taboe was.

Volgens statistieken die de prins aanhaalt hebben inmiddels zo’n 1,5 miljoen vrouwen betaald werk. Zij hebben behoefte aan ,,veilige transportmiddelen om iedere ochtend naar hun werk te gaan.”

