Stationshal op stelten door koninklijk bezoek

UTRECHT – Het bezoek van de koninginnen Máxima en Mathilde heeft woensdagmorgen de stationshal van Utrecht Centraal op zijn kop gezet. Honderden reizigers maakten van de unieke gelegenheid gebruik om de koninklijke bezoekers van nabij te fotograferen.

De twee vorstinnen zullen door het woud aan opgeheven armen met mobieltjes maar weinig van de stationshal hebben gezien. “Wie is die mevrouw naast Máxima”, werd meer dan eens gevraagd. Koningin Mathilde was duidelijk minder bekend bij het nieuwsgierige publiek.

Máxima en Mathilde maakten na aankomst uit Amsterdam met de koninklijke trein – in feite een koninklijk rijtuig met daaraan twee eersteklaswagons gekoppeld – een wandeling door de hal van het vernieuwde station. De hal was voor de gelegenheid versierd met Belgische stripfiguren, waaronder Lucky Luke en Kuifje.

Fietsenstalling

Daarna kregen de koninginnen in het naastgelegen stadskantoor tekst en uitleg over de ontwikkeling van het stationsgebied en werd een bezoek gebracht aan de fietsenstalling. Het station is gebouwd door de Nederlandse tak van het Belgische bouwbedrijf Besix.

Koningin Mathilde reist vanuit Utrecht door naar Eindhoven, waar haar man koning Filip eerder woensdag al aankwam. Het Belgische koningspaar sluit het staatsbezoek aan Nederland af op kasteel Heeze.

