Vajiralongkorn bevestigd tot Thaise koning

BANGKOK – De Thaise kroonprins Maha Vajiralongkorn wordt donderdag formeel benoemd tot nieuwe koning van Thailand. De 64-jarige Vajiralongkorn volgt koning Bhumibol op, die in oktober op 88-jarige leeftijd overleed.

Vajiralongkorn had de bevestiging kort na het overlijden van de immens populaire koning uitgesteld, omdat hij met het volk wilde rouwen.

De formele kroning van Vajiralongkorn volgt pas eind volgend jaar, in een ceremonie met rituelen uit het boeddhisme en het brahmanisme. Dan krijgt hij onder meer een paraplu met negen baleinen, symbool van de koninklijke macht. Daarnaast is er een rituele wassing en krijgt de koning negen kannen met water van achttien verschillende plekken in Thailand.

Vajiralongkorn verzamelt na donderdag naar verwachting een eigen groep van adviseurs om zich heen. Daarmee vervangt hij de veelal stokoude adviseurs van zijn vader, van wie de 96-jarige Prem Tinsulanonda na Bhumibols dood tijdelijk regent was.

