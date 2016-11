Zoektocht naar maag landvoogdes Margaretha

MECHELEN – Belgische wetenschappers gaan op zoek naar de maag en ingewanden van de voormalige landvoogdes van de Nederlanden, Margaretha van Oostenrijk. Ze hebben een holte gevonden onder de vloer van de Mechelse Sint-Pieters-en-Pauluskerk waarin het kistje met deze resten van Margaretha (1480-1530) mogelijk ligt.

Margaretha, dochter van Maximiliaan van Oostenrijk en Maria van Bourgondië, regeerde vanuit het Hof van Savoye in Mechelen twee periodes over de Nederlanden. Toen ze stierf werden haar resten in het Franse Bourg-en-Bresse begraven, maar het loden kistje met de ingewanden bleef volgens de koninklijke gebruiken in Mechelen om haar te kunnen eren.

Sinds een renovatie van de vloer in 1981 was het kistje spoorloos. Een grondscan toonde dinsdag een holte onder de vloer waar de onderzoekers het kistje hopen te vinden.

