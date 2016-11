Appeltjes van Oranje naar kinderdoelen

UTRECHT – Welk sociaal initiatief in Nederland verdient een Appeltje van Oranje van koning Willem-Alexander? Het Oranje Fonds opent vrijdag de Stemtiendaagse. Kanshebbers dit jaar zijn initiatieven die zich inzetten voor kwetsbare kinderen.

Het Oranje Fonds heeft Nederland opgedeeld in vier kiesdistricten. Per regio zijn er tien kanshebbers waarop het publiek tot en met zondag 11 december kan stemmen. Drie initiatieven ontvangen uiteindelijk eind mei een Appeltje van Oranje uit handen van koning Willem-Alexander.

Ronald van der Giessen, directeur Oranje Fonds: “Met de Appeltjes van Oranje geven we extra waardering aan initiatieven die ons land een stukje mooier maken. Dit jaar richten we ons op organisaties die zich inzetten voor kinderen die opgroeien in kwetsbare situaties. De kanshebbers zijn stuk voor stuk prachtige initiatieven, dus een keuze maken is niet makkelijk. We roepen daarom iedereen op te stemmen op zijn of haar favoriet.”

De prijs bestaat uit een bronzen beeldje, gemaakt door prinses Beatrix, en een geldbedrag van 15.000 euro.

