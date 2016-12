Belgische regering waarschuwt prins Laurent

BRUSSEL – Een politiek onderhoud dat de Belgische prins Laurent had met de premier van Sri Lanka is erg slecht gevallen bij de Belgische regering. Premier Charles Michel heeft minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders gevraagd de prins ‘tot de orde te roepen’, zei hij donderdag in het parlement.

Laurent, de broer van koning Filip, had geen toestemming gevraagd voor het gesprek in Brussel, terwijl dat volgens de wet wel verplicht is. Hij had die toestemming overigens wel gekregen, aldus Michel.

Reynders heeft de opdracht gekregen de regels en wetgeving nog eens aan de prins uit te leggen. Als hij nog eens in de fout gaat, krijgt dat mogelijk gevolgen, zei Michel zonder in details te treden.

De 53-jarige Laurent is het zwarte schaap van de Belgische koninklijke familie. Vanwege een reeks aan schandaaltjes is hij niet erg populair. Volgens royaltywatchers is hij geobsedeerd door macht en geld.

