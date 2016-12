Koning Vajiralongkorn wacht zware taak

BANGKOK – Koning Vajiralongkorn van Thailand – dynastieke naam koning Rama X – die donderdag officieel het koningschap aanvaardde, krijgt het moeilijk om zijn in oktober overleden vader koning Bhumibol te doen vergeten. Bhumibol regeerde maar liefst zeventig jaar, en gezien het aanzien waarin hij stond was er geen plek voor andere leden van de koninklijke familie om zich te manifesteren.

Vajiralongkorns zus prinses Sirindhorn had daar minder moeite mee dan de kroonprins. Zij ging op bescheiden wijze haar eigen weg, zette zich in voor tal van sociale en culturele projecten en verdiende op die manier het respect van de Thai. Vajiralongkorn dacht vooral aan zijn eigen geneugten en werd door zijn moeder koningin Sirikit zelfs het ‘zwarte schaap’ van de familie genoemd. Sirindhorn trouwde niet, Vajiralongkorn had aan vier echtgenotes niet genoeg.

De strenge wet op majesteitsschennis voorkwam dat de Thai veel te weten kwamen over het onstuimige en ruige leven van de toekomstige koning, die bovendien veel tijd doorbracht in Beieren. En als de Thai al wisten van zijn uitspattingen, dan verhinderde diezelfde wet dat ze daar in het openbaar over spraken of dat ze bedenkingen uitten bij de opvolging van Bhumibol door zijn enige zoon, de in 1952 geboren Vajiralongkorn.

Afwijkend gedrag

Het is de vraag of de nieuwe koning de kans krijgt of grijpt om zijn gebutste imago op te poetsen en uit de schaduw te treden van zijn overleden vader. De Thaise strijdkrachten hebben na een staatsgreep twee jaar geleden de touwtjes stevig in handen en zullen ook van de koning geen afwijkend gedrag tolereren. Vraag is ook wie van de kinderen van Vajiralongkorn wordt aangewezen tot troonopvolger. De koning heeft veel van zijn kroost verstoten, en de jongste zoon Dipangkorn is pas elf.

Het koningschap van Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun – zoals de koning volgens een mededeling van het paleis voluit heet – geldt met terugwerkende kracht vanaf 13 oktober, de dag van overlijden van koning Bhumibol.

