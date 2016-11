Kroonprins Vajiralongkorn terug in Bangkok

BANGKOK – De Thaise kroonprins Vajiralongkorn is donderdag uit Duitsland teruggekeerd in de Thaise hoofdstad Bangkok. Dit melden militaire bronnen aan persbureau Reuters. Vajiralongkorn is door het parlement uitgenodigd om zijn vader koning Bhumibol op te volgen.

De 64-jarige kroonprins heeft donderdagavond een afspraak met de Thaise voorzitter van het parlement, Pornpetch Wichitcholchai. Dit gebeurt na een boeddhistische ceremonie om te herdenken dat Bhumibol vijftig dagen geleden overleed.

Naar verwachting zal Vajiralongkorn vervolgens het verzoek van het parlement om de Thaise troon te bestijgen officieel aanvaarden. Daarna volgt hoogstwaarschijnlijk een persverklaring van het Thaise hof. De formele kroning van koning Rama X, zoals zijn titel zal luiden, volgt pas eind volgend jaar.

