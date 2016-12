Mathilde wint volgens Belgen ‘modederby’

BRUSSEL – Het woensdag afgesloten staatsbezoek van het Belgische koningspaar is op modegebied gewonnen door koningin Mathilde. Die was namelijk in strijd verwikkeld met haar Nederlandse collega koningin Máxima. Althans zo keek donderdag het Vlaamse dagblad Het Nieuwsblad tegen het driedaagse bezoek aan.

“Hoewel de koningen officieel de centrale figuren waren, waren de ogen vooral gericht op hun echtgenotes. Beide koninginnen konden zich volop profileren als mode-iconen”, aldus de krant, die vervolgens aan de Vlaamse stylist Jody Van Geert en diens Nederlandse collega Bodo Breg vroeg wie de modederby der Lage Landen heeft gewonnen: Mathilde of Máxima?

Aan de hand van vijf verschillende outfits die tijdens het staatsbezoek door beide vorstinnen werden gedragen – van onder meer Valentino, Natan, Claes Iversen en Jan Taminiau, kwamen de twee experts tot de conclusie dat koningin Mathilde het best voor de dag kwam. Koningin Máxima leek soms op een gouvernante (aldus Van Geert) en was te zomers gekleed. Van Geert: “Máxima lijkt een strandjurk te dragen. Ideaal voor een avond op Ibiza, niet voor een koninklijk galaconcert.”

Borg vond de jurk van Valentino die Máxima droeg prachtig ‘maar niet geschikt voor de herfst’. “En huidkleurige kousen in een open sandalet mogen en kunnen niet. Bij niemand.” De opinies over de keuze van Mathilde waren lovender. “Mathilde is hier voor mij de absolute top. Een droom van een robe in de perfecte nude kleur”, aldus Borg over de kleding bij het staatsbanket. “Ze straalt in het ontwerp van Taminiau”, vond hij een dag later van haar jurk bij het galaconcert.

