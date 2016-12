Prins Harry en Rihanna doen hiv-test

BRIDGETOWN – Prins Harry heeft donderdag op Wereld Aids Dag samen met zangeres Rihanna een hiv-test gedaan. Dat deden ze tijdens Harry’s bezoek op Barbados op de twaalfde dag van zijn Caribische tour.

Harry en Rihanna vieren op Barbados, het geboorteland van de zangeres, de vijftigjarige onafhankelijkheid van het eiland. Die viel samen met de Wereld Aids Dag. Voor het oog van de pers ging Harry voor. Tijdens zijn prik keek Rihanna gebiologeerd en met een beetje spanning toe, zo blijkt uit de beelden. Gelukkig ging het uiteindelijk wel met de pijn. “Dat viel mee”, zei Rihanna toen het haar beurt was. “Het is lang niet zo pijnlijk als je had gezegd.”

De prins gaf tijdens zijn test nauwelijks een krimp, maar dat kwam wellicht omdat hij al ervaringsdeskundige is. Eerder dit jaar deed Harry ook al een openbare hiv-test tijdens een bezoek aan een ziekenhuis in Londen. De beelden werden toen live op Facebook verspreid. De prins wilde daarmee laten zien hoe makkelijk het is om een test te doen.

Harry en Rihanna zagen elkaar donderdag voor de derde keer binnen 24 uur. Woensdagavond vierden ze samen met 20.000 inwoners van Barbados het grote onafhankelijkheidsfeest. Rihanna kwam tijdens de show ook in actie. Zij mocht het volkslied ten gehore brengen. Volgens Kensington Palace vroeg Harry daar of de zangeres de volgende dag mee wilde naar de hiv-test.

